spusu-Capitals-Stürmer Niki Hartl brach sich zuletzt die Nase, ist aber fit für den Halbfinal-Auftakt gegen Bozen am Sonntag.

Mit Gitter, Watte in der Nase und Schmerzmittel kehrte Niki Hartl im 4. Spiel gegen Fehérvár trotz gebrochener Nase zurück auf das Eis. „Das Spiel frühzeitig zu beenden war kein Thema“, sagt der 29-Jährige. Vor allem in den Play-offs kennen die Cracks keinen Schmerz. Am Sonntag wurde Hartl operiert, konnte aber schon wieder ins Training einsteigen. Hartl: „Nun spiele ich mit Gitter und bin voller Vorfreude auf die Halbfinal-Serie.“ Dort will er trotz gebrochener Nase weiterhin seinen Tor-Riecher unter Beweis stellen. Mit 30 Punkten (16 Tore, 14 Vorlagen) spielt der Stürmer die beste Saison seiner Karriere. Hartl: „Ein Grund ist sicher das Vertrauen von Coach Dave Cameron.“ Außerdem konzentriert er sich wegen Corona nur auf Eishockey und seine Familie. „Mein Sohn Liam wird bald ein Jahr alt. Ich kann zu Hause perfekt abschalten“, erzählt Hartl. Und Kraft tanken für den Titelkampf. Er sagt: „An das Wort mit T will ich gar nicht denken. Jetzt gilt es, eine gute Halbfinalserie zu spielen“.

Benjamin Pfeifer