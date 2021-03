Caps wollen Halbfinale fixieren

Die spusu Vienna Capitals wollen heute in Fehervar den Einzug ins Halbfinale fixieren.

„Die Serie ist erst bei vier Siegen vorbei“, betont Goalie Bernhard Starkbaum – und der vierte Erfolg ist in den Play-offs bekanntlich der schwierigste. Dennoch wollen die Caps schon heute gegen Fehérvár alles klar machen und frühzeitig ins Halbfinale einziehen. „Wir haben einen guten Job gemacht, um uns in eine gute Position zu bringen“, sagt Stürmer Darren Archibald.

Archibald: ›Werden uns keinen Sieg schenken‹

Um gleich den ersten Matchpuck zu verwerten, müssen sich die Wiener gegenüber dem 1:0-Sieg am Dienstag steigern. „Fünf gegen fünf können wir mehr. Wir haben die Sachen durchbesprochen, die beim letzten Spiel gefehlt haben. Wir müssen die Fehler ausbessern und dann wird das schon“, ist Stürmer Benjamin Nissner überzeugt. Die Ungarn können ihre Saison nur mit einem Sieg verlängern, haben nichts mehr zu verlieren. Archibald: „Sie werden uns keinen einfachen Sieg schenken. Wir müssen mental bereit sein für einen weiteren harten Kampf. Es ist ihre letzte Chance.“

2010 gaben die Caps ein 3:0 noch aus der Hand

Übrigens: Ein 3:0 in einer „Best of Seven“-Serie hat in Österreich erst eine Mannschaft verspielt – und das waren ausgerechnet die Caps. 2010 lagen die Wiener im Halbfinale deutlich voran, dann feierte Linz aber vier Siege in Folge und stieg noch auf. Doch daran denkt bei den Caps niemand mehr...

Benjamin Pfeifer