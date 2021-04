KAC will gegen Bozen zurückschlagen

Der KAC hat am Sonntag (17.30 Uhr/live Sky) gegen Bozen nach dem letzten 2:0-Sieg den Ausgleich im Visier.

Erstmals seit dem 29. März 1998 blieb der KAC am Freitag bei der 0:2-Niederlage gegen Bozen in einem Final-Spiel ohne Torerfolg. Die Südtiroler konnten durch den Sieg in der Final-Serie auf 1:2 verkürzen. Am Sonntag will der KAC zu Hause wieder zuschlagen. "Wir kennen unsere Stärken und dürfen nicht zu weit von unserem System und unserem Plan abweichen, sonst wird es wie am Freitag schwer. Bei uns herrscht aber großer Optimismus, dass wir wieder siegreich sein werden", so Stürmer Matt Fraser.

Bozen-Kapitän schickt Kampfansage voraus

Bozen hat unterdessen mit dem Sieg am Freitag Lunte gerochen. "Wir sind bereit, die Serie auszugleichen", sagt Kapitän Anton Bernard.

Play-offs:

Final-Serie, Stand Bozen - KAC 1:2

Bisher: 0:6,4:5,2:0

4. Spieltag: KAC - Bozen So., 17.30

5. Spieltag: Bozen - KAC Di., 19.30

Falls nötig: KAC - Bozen Fr., 23. April u. Bozen - KAC So., 24. April