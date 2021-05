KAC bindet Haudum - VSV bastelt am Team

Der Transfermarkt der heimischen Eishockey-Liga nimmt immer mehr Fahrt auf - der KAC kann einen Leistungsträger binden.

Lukas Haudum spielt auch in der kommenden ICE-Saison für Österreichs Eishockeymeister KAC. Die Klagenfurter gaben am Dienstag die Vertragsverlängerung mit dem 23-jährigen Teamstürmer bekannt. Der VSV vermeldete die Verpflichtung von Jerome Gauthier-Leduc. Der kanadische Verteidiger spielte in der vergangenen Saison für die Vienna Capitals.

VSV rüstet weiter auf

Schon zuvor hat sich der VSV die nächste Saison der ICE-Eishockeyliga mit drei österreichischen Spielern verstärkt. Die Villacher gaben am Montag die Verpflichtung der Stürmer Kevin Moderer (31 Jahre) und Yannic Pilloni (22) sowie von Verteidiger Philipp Lindner (25) bekannt. Moderer und Lindner, der einen Zweijahresvertrag erhielt, wurden von Graz geholt, Pilloni von Salzburg. Die Black Wings Linz gaben die Verpflichtung von Stürmer Emilio Romig bekannt. Der 28-jährige Wiener spielte in den vergangenen zwei Saisonen für Dornbirn