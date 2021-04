Dem KAC stellt in der Final-Serie der ICE Hockey League auf 3:1! Die Klagenfurter gelingt erst in der Overtime der entscheidende Treffer zum 2:1-Sieg über Bozen.

KAC - HCB Südtirol 2:1 n.V. (1:0,0:0,0:1,1:0). Tore: Fraser (1.), Gregorc (64./PP) bzw. Bernard (48.). Stand in der Serie: 3:1. Bisherige Spiele: 6:0, 5:4, 0:2. Nächstes Spiel am Dienstag in Bozen.



