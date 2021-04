KAC kann gegen Salzburg Finale fixieren

Der KAC will am Samstag (19.30 Uhr) die Halbfinal-Serie gegen Salzburg heute entscheiden.

Mit 6:0 schoss der KAC am Donnerstag Red Bull Salzburg vom Eis – eine Machtdemonstration. „Letztlich war das nur eine Begegnung, das Ergebnis ist schön, aber unser Fokus wird sich dadurch nicht verändern“, stellt KAC-Trainer Petri Matikainen klar. Fakt ist: Den Klagenfurtern fehlt nur noch ein Sieg, um den Einzug ins Finale zu fixieren. „Der vierte Sieg ist der Schwierigste, sie haben nichts mehr zu verlieren. Wir müssen den Schwung mitnehmen und dürfen auf keinen Fall das Gefühl haben, dass alles von selbst geht“, sagt Kapitän Manuel Ganahl.

Erst ein Team konnte 0:3-Rückstand drehen

Die Bullen stehen jedenfalls mit dem Rücken zur Wand – bei einer weiteren Niederlage geht es schon frühzeitig in den Sommerurlaub. „Wir wissen, was auf uns zukommt, und auch, was wir verändern müssen, um besser zu spielen. Die Mannschaft ist ­positiv eingestellt, keiner gibt auf“, sagt Stürmer ­Mario Huber. Seit Bestehen der Liga konnte erst ein Team in den Play-offs einen 0:3-Rückstand noch umdrehen. 2010 gelang Linz dieses Kunststück gegen die Vienna Capitals. Huber vor dem vierten Halbfinal-Duell: „Wir werden alles dafür geben, das erste Spiel in der Serie zu gewinnen.“