Kanada wird bei WM zu Lachnummer

Nach drei Niederlagen in drei Spielen muss Kanada gegen Norwegen punkten.

Noch nie zuvor startete Kanada so schlecht in eine WM. Nach 2 Pleiten gegen Lettland (0:2) und die USA (1:5) folgte die dritte gegen die Deutschen (5:1), die ihren 1. Sieg gegen die Vertreter aus dem Mutterland des Eishockeys seit 25 Jahren feierten (zuletzt 1996 5:1 in Wien).

Um ein historisches Debakel zu verhindern, müssen die restlichen Gruppenspiele gewonnen werden. Heute soll gegen Norwegen der erste Schritt getan werden. "Wir müssen bereit sein, zurückzuschlagen", sagt Coach Gerard Gallant.