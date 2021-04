Knalleffekt: Caps-Kapitän Mario Fischer beendet Karriere

Knalleffekt bei den spusu Vienna Capitals: Kapitän Mario Fischer hört auf.

Nach dem Halbfinal-Aus gegen Bozen wirkte er beim Interview sichtlich mitgenommen – jetzt ist auch klar warum. Wie ÖSTERREICH erfuhr, beendet Capitals-Kapitän Mario Fischer (31) seine Karriere. Der Grund: Die Familie lebt bereits seit einiger Zeit in der Steiermark, er pendelte hin und her. Jetzt will er mehr Zeit mit seiner Frau und den beiden Töchtern verbringen. Für die Wiener ein herber Verlust, Fischer war mit seiner Einstellung und seinem Einsatz stets ein Vorbild für die jungen Cracks.

Zehn Jahre bei den Caps: Titel und Kapitän

Der 60-fache Nationalteamspieler ging als 16-Jähriger vier Jahre nach Finnland, über Salzburg (zwei Titel) kehrte er 2011 in seine Heimatstadt zurück. Für die Caps absolvierte er mit 538 Partien (40 Tore, 85 Vorlagen) die drittmeisten der Vereinsgeschichte, holte 2017 den Titel und wurde 2019 zum Kapitän ernannt. Jetzt hängt er die Schlittschuhe an den Nagel.

Benjamin Pfeifer