Vienna Capitals stürmen an die Tabellenspitze

Vier Petersen-Tore bei KAC-Sieg in Ungarn - Bozen gewann Auftakt gegen Innsbruck klar - Dornbirn gewann in Graz

Mit Siegen der Vienna Capitals, des KAC, Bozen und Dornbirn in Graz gingen die Freitagspiele der 3. Runde in der ICE Hockey League über die Bühne. Die Wiener fügten Linz mit einem Heim-5:3 die erste Niederlage zu und sichern sich den Platz an der Tabellenspitze. Auch Innsbruck verlor erstmals und zwar mit 1:6 in Bozen. KAC-Torjäger Nick Petersen gelangen beim 4:1 in Szekesfehervar alle Tore der Auswärtsmanschaft.

Capitals triumphieren über Linz

Die Capitals, die zum Auftakt mit einem 7:2 in Bratislava überzeugt hatten, brachten ihre anfängliche Dominanz gegen Linz unzureichend auf die Anzeigetafel und mussten viermal vorlegen, um den Sieg zu fixieren. Treffsicher erwies sich wieder Neo-Legionär Colin Campbell, der Ex-Caps-Goalie David Kickert gleich zweimal (3., 35.) überwand und nach zwei Saisonspielen bei fünf Treffern hält.Die starke Linzer Einserlinie hatte in Person von Goalgetter Brian Lebler (22., 36.) Antworten parat, ab dem Mitteldrittel war die Partie ausgeglichen. Ein Doppelschlag innerhalb von 44 Sekunden durch Jerome Leduc (52.) und Ty Loney (53.) entschied das Match. Nach zwei Siegen kassierten die neu formierten Linzer um Trainer Pierre Beaulieu die erste Niederlage.

Bozen überrennt Innsbruck



Einen ersten Stimmungsdämpfer setzte es auch für Innsbruck mit einem 1:6 in Bozen. Die Südtiroler, die nach Coronafällen und Spielabsagen verspätet begannen, zeigten gegen die mit zwei Siegen gestarteten Innsbrucker keine Anlaufschwierigkeiten. Nach 18 Minuten stand es vor etwa 900 Zuschauern 3:1, mit drei Blöcken bauten die Gastgeber den Spielstand sogar noch aus.

Petersen Matchwinner bei KAC



Der KAC gewann in Szekesfehervar dank Nick Petersen mit 4:1. Der kanadische Torjäger steuerte alle vier Treffer (20./PP, 46., 55./SH, 58.) zum zweiten Saisonsieg der Klagenfurter bei. Dornbirn schrieb mit einem 2:1 in Graz erstmals an, die Steirer verloren ihr zweites Spiel hintereinander und Goalie Ben Bowns mit Verletzung. Ab der 11. Minute hütete der 20-jährige Felix Nussbacher anstelle des routinierten Briten das Tor. Abgeschlossen wird die Runde am Samstag mit der Erstauflage zwischen Red Bull Salzburg und Bratislava Capitals, der VSV ist spielfrei.