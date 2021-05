VSV holt Schofiled aus Salzburg

Der VSV verstärkt sich erneut für die nächste Saison.

Der Villacher SV hat Rick Schofield nach vier Saisonen in Linz und zuletzt einer in Salzburg zurückgeholt. Der Stürmer war ein Wunschspieler von Headcoach Rob Daum. "Rick ist einer der besten und komplettesten Spieler der gesamten Liga", schwärmte der Trainer. Schofield sei ein exzellenter Eisläufer, der seine Nebenspieler perfekt einsetze und zudem viele Torchancen kreiere. Der 34-jährige Kanadier unterschrieb für eine Saison bei den "Adlern" aus Kärnten.

Schofield spielt nach vier Jahren in der NCAA und zwei in der AHL seit 2013/14 in der ICE bzw. deren Vorgängerliga EBEL. Gleich in der ersten Saison holte er mit HCB Südtirol den Liga-Meistertitel. Bei seinem ersten Engagement in Villach hatte Schofield 43 Punkte, darunter 23 Tore, beigetragen.