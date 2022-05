Formel 1: GP von Österreich steht in den Startlöchern

Im März startete die Formel 1 Saison 2022 in Bahrain.

Die Fans in Österreich können sich nun auf den Juli freuen. Denn dann wird der GP in Spielberg ausgetragen. Wir haben alle wichtigen Infos zum Event, zum Zeitplan und zum Austragungsort.



Für Motorsportfans ist die Formel-1-Saison jedes Jahr aufs Neue ein Highlight. Und die Saison 2022 sticht noch einmal besonders hervor. Denn dieses Jahr gibt es spannende Neuerungen durch große technische Änderungen im Reglement. So sind vollkommen neue Fahrzeuge auf den Rennstrecken unterwegs und im Juli auf dem Spielberg damit auch.

Der GP von Österreich in Eckdaten



Der Countdown läuft. Am 10. Juli 2022 ab 15:00 Uhr wird auf dem Red Bull Ring Spielberg der Große Preis von Österreich im Rahmen der aktuellen Formel-1-Saison ausgetragen. Bereits am Freitag, den 8. Juli finden das erste Training und das erste Qualifying statt. Am Samstag folgen ein weiteres Training und das Sprint-Qualifying.

Der GP von Österreich in den Medien



Nicht nur in puncto Technik wartet die Formel 1 in diesem Jahr mit Neuerungen auf. Auch bei der Übertragung des Ereignisses gibt es wichtige Änderungen. So wird der GP von Österreich nicht mehr auf RTL übertragen, sondern über den Pay-TV-Sender Sky. Hierüber erfolgt der Zugang zu Sky Sport F1. Andere Rennen werden wie gewohnt auf RTL live zu verfolgen sein. Des Weiteren besteht für alle, die nicht zum Publikum gehören, die Möglichkeit, das Rennen über Podcasts, Newsfeeds oder ganz „oldschool“ über das Radio zu verfolgen.



Spannend wird es allemal, denn auch wenn Hamilton nicht wie gewohnt der Hauptkonkurrent von Max Verstappen ist, zeigt sich Charles Leclerc im Ferrari umso stärker. Aktuell führt er die WM-Tabelle vor dem Niederländer an. Die Quoten seriöser Wettanbietern zeigen allerdings, dass Verstappen auf die Saison hinweg gesehen bessere Chancen auf einen erneuten Weltmeistertitel hat – die drei der fünf Rennen, die er beendete, landete Verstappen auf dem Podium ganz oben.

Wann ist in Spielberg etwas los?



Die wichtigsten Termine zum GP von Österreich im Überblick:



• 08.07.2022, ab 13:30 Uhr: 1. Training

• 08.07.2022, ab 17:00 Uhr: Qualifying

• 09.07.2022, ab 12:30 Uhr: 2. Training

• 09.07.2022, ab 16:30 Uhr: Sprint-Qualifying

• 10.07.2022, ab 15:00 Uhr: Rennen



© Pixabay.com Angelo_Giordano CC0 Public Domain

Das ist die Rennstrecke in Spielberg



Auf dem Spielberg drehten schon Größen wie Jochen Rindt, Niki Lauda, Alain Prost und Michael Schumacher ihre Runden. Seit 1963 wird hier Renngeschichte geschrieben. Bis 2003 befand sich der Ring allerdings noch auf dem Flugplatz Zeltweg. Nun finden die spektakulären Rennen bereits seit 2011 Jahren im Red Bull Ring statt. Dabei ist der Spielberg zu einem regelrechten Erlebnispark geworden, dessen Zentrum der Ring bildet. Von der FIA wurde die Rennstrecke als Grade A homologiert. Sie misst eine Länge von 4,318 Kilometern und entspricht damit der Grand Prix Streckenführung von 1996 bis 2003.

Durch zwei Spangen an der Strecke konnte diese in eine Nord- und eine Südstrecke geteilt werden. Der untere Abschnitt eignet sich bestens für Großveranstaltungen, denn es kann die Infrastruktur der Hauptstrecke genutzt werden.



Eine entscheidende Besonderheit der Strecke sind die Höhenunterschiede. Die maximale Steigung beträgt 12 %, das maximale Gefälle 9,3 %.

Nicht nur der GP von Österreich wird auf dem Red Bull Ring ausgetragen. Auch die ADAC GT Masters oder die MotoGP locken immer wieder Besucher an.

Diese Teams und Fahrer beleben im Juli den Spielberg



Man hat es spannend gemacht in dieser Saison. Lange blieben wichtige Fragen zu den Fahrern der Formel 1 2022 offen. Doch natürlich konnten die Teams rechtzeitig zum Start alles klären.



Alfa Romeo: Zur Saison 2022 wechselte Valtteri Bottas zu Alfa Romeo. Und er ist gekommen, um zu bleiben – zumindest für ein paar Jahre. Als zweiter Fahrer konnte Ende 2021 Guanyu Zhou bestätigt werden.



AlphaTauri: Bei AlphaTauri bekommen die Fahrer in der Regel nur Verträge über ein Jahr. Doch dank einer Verlängerung sind Pierre Gasly und Yuki Tsunoda auch 2022 noch im Team.



Alpine: Fernando Alonso ist zurück und wird bis Ende dieses Jahres für Alpine fahren. Esteban Ocon will sogar bis 2024 bleiben.



Aston Martin: Was die Laufzeit von Sebastian Vettels Vertrag angeht, halten sich Fahrer und Team bedeckt. Fest steht, in dieser Saison tritt Vettel noch für Aston Martin an. Und auch Lance Stroll ist weiterhin dabei.



Ferrari: Das italienische Traditionsteam behält Charles Leclerc und Carlos Sainz. Leclerc erhielt schon 2019 einen Vertrag bis 2024. Damit hat er seine sportliche Karriere so langfristig festgelegt, wie kein anderer Rennfahrer der Formel 1. Teamkollege Sainz ist hingegen nur bis Ende 2022 definitiv auf Ferrari festgelegt.



Haas: Das US-Team hat weiterhin Mick Schumacher und Nikita Masepin auf seiner Seite. Die beiden Fahrer erlebten erst in der vergangenen Saison ihr Formel-1-Debut.



McLaren: Für das britische Team gehen auch in der aktuellen Saison Lando Norris und Daniel Ricciardo an den Start. Dabei verlängerte Norris seinen Deal bereits 2019 vorzeitig.



Mercedes: Da Lewis Hamilton seinen Vertrag erst 2021 um zwei Jahre verlängert hat, bleibt er dem Team Mercedes noch eine Weile erhalten. Neu im Team ist George Russell, der in dieser und den kommenden Saisons Valtteri Bottas ersetzt.



Red Bull: Bis Ende 2023 wird Max Verstappen voraussichtlich seinem aktuellen Team treu bleiben – dank bestimmter Ausstiegsklauseln jedoch unter Vorbehalt. Sergio Perez hat seinen 2021 auslaufenden Vertrag bis Ende August 2022 verlängert.



Williams: Der Vertrag von Nicholas Latifi hat auch über die Saison 2022 Bestand. Alex Albon beerbt als neuer Teamkollege George Russell.