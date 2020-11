Fußball dominiert Sportwetten mit über 55 % Marktanteil

Sportwetten gewinnen immer mehr an Beliebtheit.

Hierbei zeigt sich deutlich, dass der Fußball ein besonders großes Interesse bei den Wettbegeisterten weckt. Über 55% Marktanteil hat allein diese Sportart. Bei der Platzierung von Wetten ist es wichtig, sich an seriöse Anbieter zu wenden und verschiedene Einflussfaktoren in den Blick zu nehmen. Anschließend kann auf ganz unterschiedliche Elemente des Fußballspiels gesetzt werden. Wichtig ist es, das Glück in die eigenen Hände zu nehmen und verschiedene Arten von Wetten zu testen.

Mit 55% Marktanteil ist der Fußball der Platzhirsch im Bereich der Sportwetten. Zum Vergleich: Das zweitplatzierte Tennis kommt gerade einmal auf einen Marktanteil von 17%. Handball, Basketball und Eishockey sind mit etwas mehr als 6% noch weiter abgeschlagen. Gerade in Deutschland gibt es eine besonders große Zahl an Menschen, die sich für den Fußball begeistern und mit dessen unterschiedlichen Facetten auskennen.

Wegen des großen Interesses an Sportwetten aus dem Bereich Fußball gibt es für diese Sportart vielfältige Sportwettanbieter. Diese bieten jeweils andere Quoten und Besonderheiten, sodass sich ein Vergleich unbedingt lohnt. Außerdem ist es entscheidend, sich mit den verschiedenen Ligen, Vereinen und Spielern zu beschäftigen, um eine gute Datenbasis zu haben, auf deren Grundlage man dann Wetten platzieren kann.

Seriöse Anbieter für Sportwetten nutzen

Bei den Anbietern von Sportwetten gibt es große Unterschiede. Einige Stellen lediglich die Möglichkeit zur Verfügung, Wetten zu platzieren, während andere kostbare Informationen und Insider-Tipps zu den verschiedenen Sportarten und Mannschaften bieten. Außerdem unterscheiden sich die Wettanbieter durch ihre Quoten, sodass das Platzieren von Wetten bei einigem deutlich lukrativer ist als bei anderen. Tiefgreifende Infos zu den verschiedenen Anbietern finden sich auf Fachportalen wie MyProBet

Das wichtigste Auswahlkriterium ist die Seriosität der Anbieter. Nur so genießen Wettbegeisterte eine größtmögliche Sicherheit beim Platzieren von Wetten und müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob sie ihre Gewinne tatsächlich ausgezahlt bekommen. Außerdem ist relevant, dass das Platzieren von Wetten möglichst einfach und transparent gelingt. Erfahrungsberichte anderer Nutzer sind immer hilfreich, um sich ein gutes Bild davon zu machen, wie es um die Seriosität eines Anbieters bestellt ist.

Wichtige Einflussfaktoren bei Sportwetten im Bereich Fußball

Wer eine Münze wirft, kann genau zwei Ergebnisse erzielen: Kopf oder Zahl. Im Fußball gibt es immerhin drei Ergebnisse (Sieg, Unentschieden und Niederlage), die zusätzlich noch von diversen Einflussfaktoren abhängig sind. So führen verletzte beziehungsweise gesperrte Spieler beispielsweise dazu, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit einer Mannschaft sinkt, weil sie nicht mehr so durchschlagskräftig oder verteidigungsstark ist. Außerdem ist abhängig vom Zeitpunkt des Spiels mit einer jeweils anderen Spielweise zu rechnen. Wenn der deutsche Meister bereits feststeht, wird dieser Stammspieler eher schonen und mit der B-Mannschaft auflaufen. Wer im Abstiegskampf ist, muss ganz andere Ressourcen aktivieren als Mannschaften im Mittelfeld. Solche Faktoren sollten beim Platzieren von Wetten unbedingt berücksichtigt werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Ort, an dem das Spiel stattfindet. So hat die Heimmannschaft immer einen Vorteil, der beim Platzieren von Wetten berücksichtigt werden muss. Außerdem ist es hilfreich, sich die Formkurve der letzten Spiele anzusehen, um einschätzen zu können, wie die Mannschaft bei einem bestimmten Spiel vermutlich auftreten wird. Sollte es zu großen Veränderungen im Verein gekommen sein – indem beispielsweise ein Trainerwechsel stattgefunden hat – so nimmt dies ebenfalls Einfluss auf die Gewinnwahrscheinlichkeit. Weitere Aspekte, die unbedingt berücksichtigt werden müssen, sind das Wetter, der Schiedsrichter und vieles mehr.

Auf diese unterschiedlichen Dinge kann gesetzt werden



Selbst auf die Anzahl der Ecken während eines Fußballspiels können Wettbegeisterte setzen.

Grundsätzlich kann beim Fußball auf nahezu alles gesetzt werden. Klassischerweise wird jedoch auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gewettet. Zudem kann noch genau geschätzt werden, wie das Ergebnis des jeweiligen Spiels aussehen wird. Dann ist nicht nur entscheidend, welche Mannschaft gewinnt, sondern auch wie hoch beziehungsweise mit welcher Differenz.

Es gibt aber auch deutlich exotischer Aspekte, auf die Geld gesetzt werden kann. So haben Wettbegeisterte die Möglichkeit, zu schätzen, wie viele Ecken in einem Spiel vorkommen werden. Auch auf die Anzahl der Elfmeter kann gesetzt werden. Experten haben zudem die Möglichkeit, darauf zu tippen, welche Spieler ein- beziehungsweise ausgewechselt werden und ob es zu Verletzungen kommen wird. Auch die Anzahl der gelben und roten Karten innerhalb eines Spiels dient als Wettgrundlage.

Verschiedene Arten von Wetten platzieren

auf ein einzelnes Ergebnis Geld gesetzt. Das kann etwa der Sieg einer bestimmten Mannschaft sein. Nur wenn das jeweilige Ereignis eintritt, wird ein Gewinn ausgezahlt. Ebenso ist es möglich, darauf zu setzen, wer die Bei Sportwetten besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Arten von Sportwetten zu nutzen. Bei einer Einzelwette wird beispielsweiseGeld gesetzt. Das kann etwa der Sieg einer bestimmten Mannschaft sein. Nur wenn das jeweilige Ereignis eintritt, wird ein Gewinn ausgezahlt. Ebenso ist es möglich, darauf zu setzen, wer die Deutsche Meisterschaft gewinnt oder als Weltcupsieger hervorgeht. Im Unterschied zu Wetten bei einzelnen Spielen, bei denen das Ergebnis nach dem Spiel direkt feststeht, handelt es sich hierbei um Langzeitwetten, bei denen erst am Ende der Saison das Ergebnis bekannt ist.

Ebenso ist es möglich, im Fußball eine Kombiwette zu platzieren. Hier wird nicht nur auf ein einzelnes Ereignis gesetzt, sondern verschiedene Ereignisse werden miteinander kombiniert. Nur wenn alle Ereignisse eintreten, ist die Wette gewonnen. Wird ein einzelnes Ereignis falsch eingeschätzt, ist das gesamte Geld verloren. Der Vorteil bei solchen Wetten besteht darin, dass höhere Gewinne erzielt werden können. Eine Sonderform der Kombiwette ist die Systemwette. Hierbei werden verschiedene Kombiwetten parallel gesetzt.