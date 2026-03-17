Transfer-Poker: Real-Streichliste sorgt für Mega-Überraschung

Bei Real Madrid bahnt sich im Sommer ein Umbruch mit Ansage an – und mittendrin sorgt ausgerechnet ein Abwehrchef für die wohl überraschendste Wende.

Nach dem eindrucksvollen 3:0 im Hinspiel gegen Manchester City stehen die „Königlichen“ vor dem Rückspiel im Etihad Stadium am Dienstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) praktisch schon mit einem Bein im Viertelfinale der UEFA Champions League. Dort könnte es zum Kracher gegen den FC Bayern München kommen. Doch während sportlich alles nach Titeljagd aussieht, laufen im Hintergrund längst die Planungen für die Zukunft – und die haben es in sich.

Große Namen vor dem Aus?

Wie mehrere Medien berichten, stehen gleich mehrere Routiniers auf der Kippe. Besonders brisant, aber längst kein Geheimnis mehr: David Alaba soll keine Zukunft mehr in Madrid haben. Der ÖFB-Kapitän, einst Leistungsträger und Führungsspieler, wurde zuletzt immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Sein auslaufender Vertrag – mit einem kolportierten Jahresgehalt von rund 22,5 Millionen Euro – soll daher nicht verlängert werden. Ein Abschied im Sommer gilt als wahrscheinlich. Bedeutet auch: Jedes Spiel in der Königsklassen-K.-o.-Phase könnte sein letztes im Dress von Real Madrid sein.

Ein ähnliches Schicksal droht offenbar auch Dani Carvajal. Der langjährige Rechtsverteidiger könnte den Klub ebenfalls verlassen, auch wenn hier noch keine endgültige Entscheidung gefallen ist. Und selbst jüngere Kräfte sind nicht unangreifbar: Eduardo Camavinga gilt intern nicht mehr als unverkäuflich. Bei einem passenden Angebot – rund 50 Millionen Euro stehen im Raum – könnten die Madrilenen gesprächsbereit sein. Auch bei Ferland Mendy und Fran García deutet vieles auf Abschied.

Rüdiger sorgt für die Kehrtwende

Und was ist mit Antonio Rüdiger? Lange Zeit schien auch der deutsche Nationalspieler ein Abschiedskandidat zu sein. Sein Vertrag läuft aus, Gerüchte über Angebote aus Saudi-Arabien sowie Interesse von Galatasaray und seinem Ex-Klub FC Chelsea machten die Runde.

Doch jetzt die überraschende Wende: Laut Berichten soll sich Rüdiger intern klar für einen Verbleib ausgesprochen haben. In Madrid kommt das offenbar bestens an – sportlich wie menschlich gilt der Abwehrchef weiterhin als enorm wichtig. Zuletzt unterstrich er das auch auf dem Platz, etwa beim 4:1-Ligasieg gegen Elche, als er den Torreigen eröffnete.

Verlängerung bis 2027 nur noch Formsache

Auch öffentlich schlug Rüdiger zuletzt versöhnliche Töne an: Er fühle sich wohl, sei fit – und liebe den Klub. Worte, die in Madrid genau zur richtigen Zeit kommen. Während also einige langjährige Stars vor dem Abschied stehen, könnte ausgerechnet er zum Fixpunkt der neuen Real-Generation werden.

Fest steht: Unabhängig vom möglichen Triumph in der Champions League steht den „Königlichen“ ein heißer Transfersommer bevor. Zwischen Abschied, Umbruch und überraschenden Wendungen wird in Madrid gerade die Zukunft neu geschrieben.