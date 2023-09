Arnautovic: Nach 13 Jahren zurück in der Champions League

In der Salzburg-Gruppe-D reist der heurige Champions-League-Finalist aus Mailand am Mittwoch (21 Uhr/ live Sky) in Topform ins Baskenland.

Der Club von Arnautovic kommt am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live im Sport24-Liveticker) als ungeschlagener Serie-A-Tabellenführer mit einer 5:1-Sieg-Empfehlung aus dem Derby gegen AC Milan zu Real Sociedad. Der ÖFB-Stürmer, der derzeit bei Trainer Simone Inzaghi meist als Joker kommt, hat zuletzt vor 13 Jahren in der Königsklasse gespielt. Nämlich mit Bremen. Arnautovics letzter Einsatz und auch letzter Treffer in der Königsklasse datiert daher vom Dezember 2010 - ein 3:0-Sieg gegen seinen jetzigen Arbeitgeber Inter.

Arnie blüht in Königsklasse mehr Spielzeit

Bei seinem Champions-League-Comeback blüht dem rot-weiß-roten Rekordteamspieler sogar mehr Einsatzzeit als in der Liga. Denn letztes Jahr forcierte Inzaghi in der Königsklasse mit Edin Dzeko, der mittlerweile bei Fenerbahce Istanbul spielt, einen Routinier im Angriff. Zudem müssen die "Nerazzurri" auch auf Mittelfeld-Reggiseur Hakan Calhanoglu verzichten. Es labooriert an einer Adduktorenzerrung. Der Türke stand bisher in allen Serie-A-Spielen auf dem Rasen und erzielte zwei Treffer.

Sociedad will Champions-League-Fluch beenden

Nach zehn Jahren Abstinenz will die Truppe von Imanol Alguacil ihr Können wieder in der Königsklasse des europäischen Fußballs präsentieren. Doch während Inter nach zwischenzeitlicher Schwächephase mittlerweile wieder zu den Stammgästen in der Champions League zählt, hinterließ Real Sociedad auf der internationalen Bühne bis dato keinen bleibenden Eindruck.Von 14 Spielen konnte die Basken-Elf nur mager zwei Siege einfahren. Auch der Start in die aktuelle Spielzeit der La Liga schürt dabei nicht gerade die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Vorrunde der Champions League. Nur ein Sieg in fünf Spielen spricht eine deutliche Sprache. Ein Punktegewinn oder gar ein Sieg gegen Arnautovic und Co. wäre entsprechend Gold wert.