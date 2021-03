Klopp: Niederlande ohne Van Djik gegen Österreich

Bei der Europameisterschaft wird Niederlande gegen Österreich auf den angeschlagenen Kapitän Virgil van Dijk verzichten müssen.

Der niederländische Teamkapitän Virgil van Dijk wird sich Österreich bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer laut seinem Club-Trainer nicht entgegenstellen können. Wie Liverpools Jürgen Klopp anmerkte, wird der Innenverteidiger nach seinem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss für das Turnier (11. Juni bis 11. Juli) wohl nicht rechtzeitig fit. "Es ist nicht meine Entscheidung. Aber laut meinen Informationen ist das sehr unwahrscheinlich", sagte der Deutsche am Samstag.

Mit Van Dijk rechne er ebenso wie mit dem ebenfalls schwer verletzten Joe Gomez erst in der Vorbereitung auf die nächste Saison, gab Klopp an. Die Niederlande treffen bei der EM in der Gruppenphase neben der ÖFB-Auswahl auch auf die Ukraine und Nordmazedonien