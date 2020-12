1:1 - Bayern retten mit Remis Salzburgs Traum

Atlético Madrid und der FC Bayern München trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Der FCB gibt damit nach 15 Siegen in Serie in der Königsklasse mal wieder Punkte ab, bleibt in der Gruppe A aber ungeschlagen.

Hier alle Details zum Spiel

Atlético hätte mit einem Sieg ebenfalls das Achtelfinalticket buchen können, agierte gegen eine B-Elf der Gäste aber vor allem nach dem Seitenwechsel nicht zielstrebig genug. So war es einmal mehr Thomas Müller, der den Bayern noch etwas Zählbares bescherte. Erst holte der Ex-Nationalspieler einen Elfer raus, dann verwandelte er ihn auch selbst.

Dank Müller hat der österreichische Meister damit im letzten Champions-League-Gruppenspiel am 9. Dezember ein echtes Endspiel um den Aufstieg ins Achtelfinale gegen Atlético Madrid.

