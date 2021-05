Agüero will CL-Krönung zum Abschied

ManCity-Rekordtorjäger Sergio Agüero (32) will sich mit dem Henkelpott verabschieden.

"Ich werde den Verein erst verlassen, wenn ich die Champions League gewonnen habe", betonte Sergio Agüero im Juli 2011, als er von Atlético zu Man City wechselte. Zehn Jahre, 389 Spiele und 260 Tore später wird der Argentinier am Samstag in Porto seine letzte Partie für die Skyblues absolvieren - und will seine Ära traumhaft beenden: mit dem Henkelpott. Zu Beginn wird Agüero nur als Joker auf der Bank Platz nehmen. Coach Pep Guardiola ist sich aber sicher: "Wir haben fünf Wechsel. Und Sergio hat etwas Spezielles -er wird bereit sein, wenn wir ihn brauchen, die Champions League zu gewinnen."

Wie gut er in Form ist, bewies Agüero am Wochenende: Beim abschließenden 5:0 in der Liga gegen Everton erzielte er einen Doppelpack. Mit seinem 184. Liga-Tor überholte er United-Legende Wayne Rooney (183) mit den meisten Premier-League-Toren für nur einen Klub.

Nach City-Abschied geht es für Agüero zu Barça

Im Sommer wird Agüero nach Barcelona wechseln. Guardiola: "Er ist kurz davor, eine Einigung mit seinem Herzensklub zu erzielen: dem FC Barcelona." Zuvor soll aber ein würdiger City-Abschied her