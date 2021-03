Atletico gegen Chelsea unter Druck

Chelsea kann daheim den Auftstieg ins Viertelfinale perfekt machen, doch Atletico sagt den Blues den Kampf an.

Der FC Chelsea startet mit einem Mini-Vorsprung ins Achtelfinal-Rückspiel (am Mittwoch ab 21 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) gegen Atletico Madrid. Vor der Partie an der heimischen Stamford Bridge liegen die "Blues" mit 1:0 voran. Ein Torfestival darf nicht erwartet werden. In den zwölf Spielen unter Thomas Tuchel kassierte Chelsea zehnmal kein Gegentor, schrieb dabei aber auch nur 13 Treffer an. Die Madrilenen erinnerten sich ans Vorjahr, als sie im Achtelfinale in Liverpool gesiegt hatten. Chelsea stand zuletzt vor sieben Jahren im Viertelfinale der "Königsklasse".

Tuchel stabilisierte "Blues"

Chelsea ist unter Tuchel zu einer kompakten Einheit gereift. Zwölf Spiele ist die Mannschaft unter dem Deutschen schon ungeschlagen. Nach dem 0:0 gegen Leeds am Wochenende monierte Tuchel vergebene Chancen. Er setzte Landsmann Kai Havertz zuletzt als "falsche Neun" im Sturmzentrum ein. Der 21-Jährige kommt aktuell besser in Form, nachdem sein Herbst auch infolge einer Corona-Infektion im November eher durchwachsen war.

© getty Chelsea-Coach Tuchel (re. im Bild) baut auf Landsmann Kai Havertz (li. im Bild)

"Es war nicht leicht für mich, aber es gibt keine Ausreden. Ich muss weiter an mir arbeiten, und hoffentlich kommt dann der große Turnaround", sagte Havertz, für den Chelsea zumindest 80 Millionen Euro an Leverkusen überwiesen hatte. In der Premier League gelang ihm in 21 Saison-Einsätzen bis dato nur ein Tor.

Atletico will es wie in Liverpool machen

Atletico erzielte am Wochenende bei Getafe ebenfalls kein Tor. Luis Suarez und Co. reisten aber mit der Erinnerung an das Husarenstück vom Vorjahr auf die Insel. Matchwinner beim 3:2 n.V. gegen Liverpool war Marcos Llorente. Der Offensivmann kündigte nun selbstbewusst an: "Die Mannschaft ist mental bereit für die Aufgabe, die wartet. Wir vertrauen auf uns."