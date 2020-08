Barca meldet Corona-Fall kurz vor Bayern-Kracher

Kurz vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München am Freitag hat der FC Barcelona die Öffentlichkeit über einen weiteren positiven Coronatest eines Spielers informiert. Betroffen ist Innenverteidiger Samuel Umtiti, der Franzose ist allerdings derzeit verletzt und nicht mit dem Team beim Finalturnier in Lissabon. Zuvor war Umtitis Landsmann Jean-Clair Todibo positiv getestet worden.

LATEST NEWS | @samumtiti tests positive for Covid-19.



All the details: https://t.co/JkIEikhseQ pic.twitter.com/kLVPitD4m9