Barcelona muss Hürde Napoli überwinden

Lionel Messi und Barcelona prallen heute auf Napoli, das Hinspiel endete mit einem 1:1.

Die Zeit nach Corona war für Barcelona zum Vergessen: Meisterschaft vergeigt, die Selbstverständlichkeit ist verloren gegangen. Superstar Lionel Messi wütete: "Wir waren ein schwaches Team." Die letzte Chance, eine verkorkste Saison zu retten, bietet sich in der Königsklasse. Seit 2015 warten Messi & Co. auf den Titel. Heute geht es im Rückspiel gegen Napoli, Sergio Busquets und Arturo Vidal sind gesperrt. Nach dem 1:1 im Hinspiel braucht es im Camp Nou eine Leistungssteigerung.

Barça verpasste zuletzt 2007 das CL-Viertelfinale

Ansonsten geht eine beeindruckende Serie zu Ende: Seit 2007 kam Barcelona jedes Jahr über das Achtelfinale hinaus. Vor allem dank Messi: Der 6-fache Weltfußballer, der bei 114 CL-Toren hält, hat in 10 der letzten 11 Achtelfinal-Paarungen getroffen. "Lionel Messi, der König des Achtelfinales", titelte die spanische Marca zuletzt. Um die Qualitäten des 33-jährigen Argentiniers weiß auch Napoli-Coach Gennaro Gattuso Bescheid: "Barça hat da einen, nämlich Messi, der sich den Ball schnappt, an zehn Spielern vorbei geht und ihn durch sieben weitere durchpasst." Napoli, 7. der Serie A, könnte zum ersten Mal ins CL-Viertelfinale einziehen. "Aber wir brauchen einen Top-Tag", so Gattuso. "Wenn wir glauben, dass Barça schwach ist, landen wir auf dem Friedhof."