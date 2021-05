Battle of Britain um Europas Thron

Man City und Chelsea kämpfen am Samstag im Estadio Dragao in Porto um den Champions-League-Titel.

Man City gegen Chelsea, Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel, 1,03 Millionen Euro Marktwert gegen 774 Millionen – in der Champions League kommt es heute vor 16.500 Fans in Porto zum Mega-Finale. Für den englischen Meister geht es um den ersten Königs­liga-Titel der Vereinsgeschichte, für Chelsea nach dem großen Coup 2012 um den zweiten. „Natürlich wäre ein Sieg im Champions-League-Endspiel das Sahnehäubchen für uns. Dieser Verein hat den Wettbewerb noch nie gewonnen, also sind wir zusätzlich motiviert. Jetzt geht es darum, es maximal zu genießen“, sagt ­City-Star Ferrán Torres.

Die letzten zwei Duelle gingen an Chelsea

Gegen Chelsea hat man sich in jüngster Vergangenheit allerdings nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Die letzten zwei direkten Duelle gingen an die Blues. Im FA-Cup-Halbfinale gewannen die Londoner 1:0, in der Liga erst am 8. Mai 2:1. „Man City ist der Richtwert, sie sind wieder Meister und wir sind die, die sie jagen und diese Lücken schließen wollen. Wir sind die, die sie herausfordern und das ist, was wir in Porto tun werden“, schiebt Chelsea-Coach Tuchel die Favoritenrolle von sich.

Tuchel: »In einem Finale kann alles passieren«

Aber auch Citys Torres ist vor dem Gegner gewarnt: „Sie können einem richtig wehtun, denn sie sind ständig dabei, dich zu jagen. Es ist eine lauf­starke Mannschaft, die immer den Ball haben will. Sie spielen nicht nur auf Konter, sondern wollen auch selbst die Initiative übernehmen.“ Nachsatz: „Man weiß nie, was in einem Endspiel passiert.“

Während es für Guardiola schon um seinen dritten Champions-League-Titel nach 2009 und 2011 geht, steht Tuchel ohne Trophäe da. Der Spanier stellt klar: „Die Champions League ist ein besonderer Wettbewerb. Es ist das erste Finale für den Klub. Es ist etwas ganz Spezielles für uns.“ Tuchel weiß: „In einem Finale kann alles passieren.“