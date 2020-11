Bayern-Star Süle an Corona erkrankt

Bayern Verteidiger Niklas Süle ist positiv auf Covid-19 getestet worden. positiv auf Covid-19 getestet positiv auf Covid-19 getestet

Die Bayern müssen Am Dienstag im Champions-League-Kracher gegen Salzburg (ab 21 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) auf Abwehrmann Niklas Süle verzichten. Der deutsche Nationalspieler gab einen positiven Coronatest ab. Das teilt der FC Bayern München am Montagmittag mit. Süle befinde sich nun in häuslicher Quarantäne, so der deutsche Rekordmeister weiter.

Kurios: Der Defensivspieler stand am Samstag noch in der Startelf des FC Bayern. Beim Auswärtsspiel in Köln mühten sich die Münchner zu einem knappen 2:1-Sieg.