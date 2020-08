Bayern will gegen Chelsea Pflicht erfüllen

Die Bayern stehen heute vor einer Pflichtübung, proben gegen Chelsea den Ernstfall.

im Sport24-LIVE-Ticker) wollen die Bayern nichts mehr anbrennen lassen, haben mit dem 3:0 aus dem Hinspiel einen guten Polster. "Wir sind sicher keine Mannschaft, die versucht, sich zu verstecken. Wir wissen, wer wir sind und zu was wir fähig sind", tönt ÖFB-Legionär David Alaba vor dem heutigen Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea. Die Bayern sind heiß, träumen heuer vom Triple - dem ersten seit sieben Jahren. Heute ab 21 Uhr () wollen die Bayern nichts mehr anbrennen lassen, haben mit dem 3:0 aus dem Hinspiel einen guten Polster.

1. Pflichtspiel für Alaba & Co. seit Juli

Das große Fragezeichen: Wie schnell können die Bayern wieder in den Wettkampfmodus umschalten? Während viele Top-Ligen bis zuletzt spielten, haben die Bayern ihr letztes Pflichtspiel Anfang Juli absolviert - das 4:2 im Cup-Finale gegen Leverkusen. "Wir kommen aus dem Urlaub, die anderen sind im Rhythmus. Das ist sicher irgendwo ein Nachteil", so Alaba.

"Weitermachen, wo wir aufgehört haben"

Umso angenehmer, heute eine Art Probelauf für das Final 8 in Lissabon zu absolvieren. "Wir müssen den Sack seriös zumachen", so Youngster Joshua Kimmich. Keiner glaubt an eine Wende von Chelsea, zu gut waren die Bayern nach der Corona-Pause: 11 Spiele, 11 Siege, 33:9 Tore. "Wir wollen weitermachen, wo wir aufgehört haben", tönt Alaba. Während Außenverteidiger Benjamin Pavard verletzt ist, ist Niklas Süle zurück im Kader.

Bayern wollen Revanche für verlorenes CL-Finale 2012

Bei Chelsea, das zuletzt das FA-Cup-Finale gegen Arsenal verloren hat, fehlen heute gleich sechs Stammspieler. Dazu ist der neue Star-Stürmer Timo Werner noch nicht spielberechtigt. Die Bayern sind heiß, wollen heute Revanche für das verlorene CL-Finale 2012.