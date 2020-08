Bayerns Alaba denkt nur an Barça

Im Viertelfinal-Megahit am Freitag fordern David Alaba und die Bayern den FC Barcelona.

Im Fokus steht das Duell der Stürmer-Giganten Robert Lewandowski und Lionel Messi. Mittendrin der beste rot-weiß-rote Fußballer: David Alaba soll als Bayerns Abwehrchef den Laden hinten dicht halten. Der Innenverteidiger soll dafür sorgen, dass es für Messi, Suárez & Co. kein Durchkommen gibt.

Vertragspoker um Alaba im Mittelpunkt

Alaba steht auch wegen seiner noch offenen Vertrags-Causa im Blickpunkt. "Ich glaub schon, dass euch das interessiert", schmunzelte der ÖFB-Legionär nach dem 4:1-Sieg gegen Napoli noch auf dem Platz im Sky-Interview. "Mein Fokus liegt derzeit aber ganz woanders." Alabas Fokus liegt auf den kommenden Tagen, auf den drei Spielen beim Finalturnier in Lissabon, die er wie seine Kollegen Lewandowski & Co. mit dem Titel krönen will. "Deshalb lasse ich mich vom ganzen Drumherum nicht ablenken", so der Wiener.

Der FC Bayern hofft, dass der 28-Jährige seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag verlängert, aber nicht um jeden Preis. Berater Pinhas Zahavi soll 20 Millionen Gage im Jahr fordern. Neben Manchester City und Real zeigt auch der FC Barcelona Interesse an Alaba - unter diesem Aspekt bekommt das Viertelfinal-Duell am Freitag noch mehr Brisanz.