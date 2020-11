Bullen wollen Super-Bayern schocken

Salzburg erwartet gegen die Bayern heute ein echter Showdown. Die Bullen empfangen die Triple-Sieger am dritten Spieltag der Champions-League.

Wir wissen, wie gut diese Mannschaft ist. Vielleicht ist es die beste seit Barcelona mit Pep Guardiola", betont Bullen-Trainer Jesse Marsch. Auf die Salzburger wartet heute (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) die ultimative Bewährungsprobe, Titelverteidiger Bayern gastiert in der Mozartstadt. "Wir haben keine Angst", stellt Marsch klar. Im Normalfall würden die Fans bei so einem Hit die Türen einlaufen. Doch heute sind gar keine Fans erlaubt, das Spiel des Jahres wird ein Geisterspiel. Doch auch ohne den 12. Mann sagt Salzburg David Alaba &Co. den Kampf an. "Es wird nicht einfach, sie sind eine Weltklassemannschaft", so Youngster Dominik Szoboszlai. "Aber wir werden alles reinwerfen, um gegen sie was mitzunehmen."

Bayern will Siegesserie fortsetzen

Bayern kommt mit 13 CL-Siegen in Serie Während die Salzburger nach zwei Spielen trotz guter Leistungen erst einen Punkt am Konto haben, dringend Punkte im Aufstiegskampf brauchen, führen die Bayern die Gruppe makellos an. Insgesamt feierten die Münchner in der Königsklasse zuletzt 13 Siege in Serie, holten in der Liga 54 der letzten 57 möglichen Punkten. "Unser Anspruch ist, auch in Salzburg drei Punkte zu holen", betont Coach Hansi Flick. In der Liga beim 2:1 zuletzt in Köln schonte er Stars wie David Alaba, Leon Goretzka und Superstar Robert Lewandowski. Salzburg muss sich warm anziehen.

Bullen sind angriffslustig

"Keine Angst! Gegen die Bayern können wir nur gewinnen" - laut ihrer Homepage wollen die Bullen ihre Außenseiterrolle zum Vorteil machen. Coach Jesse Marsch erwartet eine "finale Prüfung" gegen die derzeit "beste Mannschaft der Welt". Vor leeren Rängen geht es für Salzburg im eigenen Stadion um den ersten Sieg in dieser CL-Saison.

»Mutig und aggressiv« - Underdog glaubt an sich

Nach dem 2:2 gegen Lok Moskau setzte es zuletzt eine bittere 2:3-Niederlage bei Atlético. Marsch: "Ich glaube, dass wir daraus viel Selbstvertrauen gewonnen haben." Ebenfalls helfen soll der Ausfall von Bayerns Abwehr-Riese Süle (Corona)."Wir werden unseren starken Fußball spielen, mutig und aggressiv", bläst Marsch zum Angriff. Nachsatz: "Wenn wir das schaffen, haben wir immer eine Chance, egal, gegen wen."