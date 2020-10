Bullen zittern vor Geisterspiel

Am Mittwoch startet Salzburg in der Champions League gegen Lok Moskau. Heute könnte Regierung Fans verbieten.

"Ich bin mir nicht sicher, wie lange die derzeit zulässigen Zuschauerzahlen noch halten, wenn man die steigenden Infektionszahlen ansieht", sagte Sportminister Werner Kogler und lässt Salzburg damit vor dem Super-GAU zittern. Am Mittwoch (ab 18.55 im sport24-LIVE-Ticker) starten die Bullen zu Hause gegen Lok Moskau in die Champions League. Aktuell sind 3.000 Fans erlaubt. Für heute kündigte die Regierung neue Corona-Maßnahmen an. Geisterspiele drohen.

Auch international, obwohl die UEFA 30 Prozent der Stadionkapazität zulassen würde. Damit bangen auch Rapid und der WAC. Die Wiener empfangen in der Europa League am Donnerstag Arsenal, die Kärntner ZSKA Moskau. Der LASK muss zum Start bei Tottenham bestehen.