BVB hofft auf Haaland gegen Citys Super-Team

Erling Haaland sorgt vor dem Viertelfinal-Hit zwischen Dortmund und ManCity für Wirbel.

Dortmund ist heute (21 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker) bei ManCity gefordert. Im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse geht's für den BVB um die letzte Titelchance. Denn in der Bundesliga ist die Startruppe nur Fünfter, im DFB-Pokal ausgeschieden.

Die Hoffnungen der Deutschen liegen bei Erling Haaland. Doch ausgerechnet der Norweger sorgte in den letzten Tagen immer wieder für Wirbel. Rund um die Verhandlungs-Tour seiner Berater durch Europa ist das Gerücht aufgetaucht, dass ausgerechnet Manchester City, der heutige Gegner, ein 350-Millionen-Euro-Paket für den 20-Jährigen vorbereitet. Aber: Sollte Haaland auch gegen Man-City glänzen, würde das zumindest seinen Preis weiter in die Höhe treiben.

BVB gegen City klar in Außenseiterrolle

Dazu kommt: Beim BVB scheint nach dem 1:2 gegen Frankfurt die erneute Champions-League-Teilnahme unwahrscheinlich. Obwohl man erstmals seit vier Jahren ein CL-Viertelfinale bestreitet, wirkte der Reisetross am Dortmunder Flughafen eher ratlos als beflügelt. Die Angst geht um, dass es der letzte Trip in der europäischen Eliteliga für länger als ein Jahr sein könnte. Kaum vorstellbar, dass dem angeschlagenen Team ausgerechnet in Manchester Wiedergutmachung gelingt. "Da sind wir natürlich in der klaren Außenseiterposition", kommentierte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Die Meldung kurz vor dem Abflug vom vorzeitigen Saisonaus für Nachwuchs-Juwel Youssoufa Moukoko (Bänderverletzung) verstärkte den Frust. Darüber hinaus muss die Borussia erneut auf Jadon Sancho wegen dessen Muskelproblemen verzichten. Dennoch erwartet Sportdirektor Michael Zorc eine Reaktion der Profis: "Wir werden nicht viel Ballbesitz haben. Aber unser Ziel muss es sein, einen Schritt nach vorn zu machen."