'Champions-League-Fan' Haaland singt Hymne mit

Dortmunds Torgarant Erling Haaland und die Champions League haben eine ganz besondere Verbindung. Bei seinem Debüt auf Europas größter Fußballbühne im Jahr 2019 trug sich der Ausnahmestürmer sogar in die Geschichtsbücher ein als er beim 4:1 gegen Genk dreifach traf. Ein ganz besonderer Abend für Haaland, denn noch nie vor ihm gelang einem Teenager bei seinem ersten Einsatz in der Königsklasse ein Dreierpack innerhalb einer Halbzeit.

Auch in der aktuellen Saison überzeugt der norwegische Knipser in der Königsklasse. Nach 6 Spielen steht der wuchtige Angreifer mit unglaublichen 10 Toren und einer Vorlage da. Eine Traumausbeute für den 20-Jährigen. Dass die Champions League bei Haaland einen ganz speziellen Stellenwert hat, zeigte Haaland als vor dem Viertlefinal-Hinspiel gegen Manchester City die Champions-League-Hymne ertönte. Wie ein braver Schuljunge, und wie einst auch Fußballstar Cristiano Ronaldo, sang der sprintstarke Stürmer das traditionell Musikstück mit.

Erling Haaland can't help but sing along to the #UCL anthem ???? pic.twitter.com/h6P3FQxnsf