Real Madrid ist im Duell mit Atalanta gefordert. Heute steigt das Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League.

Am Papier ist Real Madrid gegen Atalanta der klare Favorit, doch die Spanier sind gewarnt. „Jeder hat gesehen, was Atalanta für eine Mannschaft hat. Ich habe den größtmöglichen Respekt vor ihnen“, sagt Real-Star-Trainer Zinedin Zidane. Der Druck auf den Champions-League-Rekordsieger ist außerdem groß, denn in den vergangenen beiden Saisonen war für die „Königlichen“ bereits im Achtelfinale Endstation (gegen Manchester City und Ajax Amsterdam).

Atalanta geht mit viel Selbstvertrauen ins Spiel

Und Atalanta? „Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel. Wenn wir mit Leidenschaft spielen, können wir es schaffen“, sagt Atalanta-Star Cristian Romero.