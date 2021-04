ManCity dreht Spiel in Paris

Manchester City ist auf Final-Kurs: Die Guardiola-Elf drehte das Hinspiel bei Vorjahresfinalist Paris SG und gewinnt im Parc de Princes dank starker zweiten Hälfte mit 2:1.

In den ersten zehn Minuten wirkte Manchester City stärker, bestimmte das Tempo im Parc de Princes. Die erste Chance fand aber Paris vor: Ederson lenkte einen abgefälschten Neymar-Schuss mit Mühe über die Latte (13.). Zwei Minuten später durften die Franzosen aber jubeln! Nach einer Ecke von Di Maria stieg Kapitän und Abwehrchef Marquinios am Höchsten, nickte zum 1:0 ein. Für den Brasilianer war es der dritte Treffer im laufenden Bewerb, schon im Viertelfinale traf er im Hinspiel gegen die Bayern.

Paris in Hälfte 1 überlegen

Mit der Führung im Rücken wurde Paris von Minute zu Minute stärker, das Offensiv-Trio Neymar, Mbappe und Di Maria zauberte, hielt die Abwehr von City auf Trab. Die nächste Top-Chance in Minute 28: Nach einer Ecke von Neymar köpfte Paredes nur knapp am Kasten vorbei. Und City? Die Guardiola-Elf wirkte beeindruckt vom Auftritt der Pariser, kam erst in Minute 42 zum ersten gefährlichen Abschluss: Nach einem Fehler der Paris-Abwehr bekam Foden den Ball, schoss aber zu zentral – der Ball wurde zur sicheren Beute für Keeper Navas. Pause, 1:0. City-Coach Guardiola wirkte an der Seitenlinie völlig ratlos.

De Bruyne sorgt für Ausgleich

Nach der Pause änderte sich das Bild: City wurde griffiger, gewann die wichtigen Zweikämpfe und schnürte Paris in die eigene Hälfte ein. Erste Chance in Minute 61: De Bruyne schoss per volley über das Tor. Drei Minuten später machte es der Belgier besser – wenn auch unbewusst! Eine Flanke von De Bruyne flog an Freund und Feind vorbei und landete im langen Eck (64.), 1:1 – Keeper Navas machte da keine gute Figur.

Mahrez trifft, Gueye fliegt vom Platz

City blieb jetzt am Drücker, legte gleich noch ein weiteres Tor nach: Mahrez nahm per direktem Freistoß aus 20 Metern Maß, netzte zum 2:1 (71.) – Spiel gedreht! Paris war sauer, Gueye verlor komplett die Nerven: Der Senegalese schnitt Gündogan von hinten brutal in die Beine, Schiedsrichter Brych zögerte nicht lange und zeigte dem Pariser die Rote Karte (78.). In Überzahl brachte City den Vorsprung locker über die Zeit und geht mit einem Vorsprung in das Rückspiel am Dienstag.