Corona-Alarm bei Bayern-Gegner PSG

Bayern-Gegner PSG hat vor dem Champions-League-Kracher gegen Alaba & Co mit Ausfällen zu kämpfen.

Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat vor dem Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Bayern mit einem Corona-Cluster zu kämpfen. Nach Marco Verratti wurde am Montag auch dessen italienischer Nationalmannschaftskollege Alessandro Florenzi positiv getestet, wie PSG via Twitter mitteilte.

Beide Spieler sind wichtige Stützen im Team von Maurizio Pochettino. Die zwei Italiener hatten derzeit aber - unabhängig von ihrer Corona-Erkrankung - auch mit Verletzungen zu kämpfen. An einem Einsatz wurde bis zuletzt gearbeitet, nun fallen beide fix für das Hinspiel aus.Beide Spieler könnten nach der gesetzlich vorgeschriebenen Isolation von sieben Tagen für das Rückspiel in Paris am 13. April zurückkehren, wenn sie einen negativen Coronatest vorlegen können.

PSG derzeit nicht in Bestform

PSG ist derzeit allgemein nicht in Bestform. Die Hauptstädter mussten sich am Samstag im Spitzenspiel der Ligue 1 OSC Lille mit 0:1 geschlagen geben und liegen nun in der Tabelle drei Punkte hinter dem siegreichen Gegner. Den einzigen Treffer der Partie besorgte der Kanadier Jonathan David in der 20. Minute. PSG-Star Neymar sah in der 90. Minute ebenso wie wenig später Tiago Djalo auf der Gegenseite wegen unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte.

In dieser Saison war es bereits die achte Niederlage von Paris in der Liga. Sieben Runden vor Schluss haben in Frankreich noch vier Teams Chancen auf den Meistertitel. Neben Lille und PSG auch Monaco und Lyon.