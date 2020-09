Corona-Chaos hat für Bullen nur Vorteile

Die vielen Corona-Fälle bei Maccabi spielen Salzburg in die Karten.

Salzburg wäre auch ohne das Corona-Chaos Favorit gegen Maccabi. Aber die vielen positiven Fälle, so leid es mir um jeden tut, haben nur Vorteile für die Bullen. Salzburg wird auf einen Gegner treffen, der vielleicht in dieser Form noch nie so zusammengespielt hat. Da sind viele Spieler im Kader, die von den Amateuren hochgezogen werden und auf dieser Ebene noch keine Erfahrungen haben. Salzburg hingegen ist gerüstet. Und wie wir die Bullen kennen: Sie werden sich nicht beirren lassen, normalerweise bringt sie gar nichts aus der Ruhe.

Verstehe nicht, wieso Spiel in Israel steigt

Darüber, ob das Spiel stattfinden sollte, kann man streiten. Auf der einen Seite wissen alle Vereine, dass so was passieren kann. Da hat Maccabi Pech gehabt. Auf der anderen verstehe ich nicht, warum die UEFA das Spiel in Tel Aviv durchzieht -in dem Stadion, wo die 13 positiv getesteten einund ausgingen.