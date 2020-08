Das sind Rapids mögliche Gegner

Nur noch zwei Runden in der CL-Qualifikation, dann steht Rapid in der Königsklasse - Das sind die möglichen Gegner.

Rapid hat die erste Hürde in der Champions-League-Qualifikation gemeistert. Durch einen knappen 1:0-Sieg gegen Lok Zagreb stehen die Hütteldorfer nun in der 3. Qualifikationsrunde. Der Triumph beschert der Truppe von Coach Didi Kühbauer nicht nur Millioneneinahmen, sondern auch die fixe Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League. Somit ist den "Grün-Weißen" Top-Fußball auf europäischer Bühne gewiss. Bei zwei weiteren Siegen winkt die Teilnahme an der Königsklasse

Einzig der nächste Gegner auf dem Weg in die Champions League steht noch nicht fest. In Frage kommen drei Klubs: Benfica Lissabon, Dynamo Kiew und KAA Gent. Wie auch in der 2. Runde wird Runde drei mit lediglich einer Partie entschieden. Über das Heimrecht wird bei der Auslosung entschieden.

Die nächste Qualifikationsrunde wird am 15. und 16. September ausgetragen.