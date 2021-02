Giganten-Treffen: Barca im Duell mit PSG

Im Achtelfinale der Champions League kommt es zum Kracher-Duell Barcelona gegen Paris Saint-Germain.

Am Dienstag (ab 21 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) kommt es zum Giganten-Treffen zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain im Camp Nou. Lionel Messi wurde von seinem Trainer Ronald Koeman vorab eine "fantastische Form" bescheinigt währenddessen bei den Franzosen mit dem ehemaligen Barca-Profi Neymar der Star der Mannschaft ausfällt. Auch Teamkollge Angel Di Maria ist verletzt. PSG-Coach Mauricio Pochettino betonte nichtsdestotrotz: "Wir müssen am Dienstag bereit sein. Und wir werden bereit sein." Pikantes Detail: Seit Monaten halten sich Gerüchte, dass Paris intensiv um Messi wirbt.

Barca setzt auf Messi - Mbappé vor Verlängerung?

Barcelona wärmte sich mit einem 5:1 gegen Alaves samt einem Messi-Doppelpack auf. Koeman schonte dabei Linksverteidiger Jordi Alba, sein Superstar erhielt keine Pause. "Wir wissen, wie entscheidend er sein kann und derzeit ist er in Stimmung. Mit ihm in Form ist alles einfacher", klärte der Barca-Coach über Messis aktuelle Form auf. Um PSG zu schlagen bräuchte es aber natürlich eine geschlossen starke Mannschaftsleistung, stellte Koeman nichtsdestotrotz fest. Abwehrchef Gerard Pique könnte am Dienstag ein Comeback geben.

© getty Brisantes Duell: Trifft Messi auf seinen zukünftigen Arbeitgeber?

Eine zusätzliche Note erhält das Duell durch seit Monaten anhaltende Gerüchte, wonach sich PSG im Sommer die Dienste von Messi sichern will. Der Vertrag des Argentiniers bei seinem Langzeitclub läuft bekanntlich aus. In Frankreich wird spekuliert, dass Paris gehörig Mittel frei machen müsste, um sich Messi leisten zu können. So soll ein Transfer nur dann möglich sein, wenn Jungstar Kylian Mbappe abgegeben wird. Der 22-Jährige soll bei Real hoch im Kurs stehen. In Barcelona betonte Alba eines: "Messi gibt 100 Prozent für Barcelona. Er wird seine Entscheidung am Ende der Saison fällen."

Unvergessen: Barca drehte 0:4 gegen PSG

Erinnerungen werden an das Achtelfinal-Duell 2016/17 wach. PSG gewann damals zu Hause 4:0, ging im Rückspiel in Barcelona aber spektakulär mit 1:6 unter. Unter Pochettino hat sich der aktuelle Zweite der Ligue 1 national immerhin gefangen. Neben Mbappe spielte sich zuletzt Moise Kean ins Rampenlicht. Der Italiener hält bei zehn Saisontoren in der Ligue 1.