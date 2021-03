Gladbach benötigt Wunder

Borussia Mönchengladbach sucht gegen ManCity den Weg aus der Krise.

Am 15. Februar verkündete Marco Rose, dass er Borussia Mönchengladbach im Sommer Richtung Dortmund verlassen wird – seitdem haben die „Fohlen“ kein Pflichtspiel mehr gewonnen. In der Liga rückten die internationalen Startplätze immer weiter in die Ferne.

Heute droht auch in der Champions League das Aus. Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel benötigt Gladbach in Budapest gegen Manchester City schon ein kleines Wunder.

Rose: "Wir befinden uns in einer harten Phase"

„Wir bekommen im Moment keine positiven Ergebnisse. Wir befinden uns gerade in einer harten Phase“, weiß Rose. Stürmer Lars Stindl fügt hinzu: „Wir müssen einfach dringend mal wieder ein Spiel gewinnen.“ Ob das den ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer und Valentino Lazaro ausgerechnet gegen ManCity gelingt? Rose: „Das ist in der aktuellen Situation nicht einfach, weil wir gerade in der Liga genug wichtige Themen haben.“

ManCity seit 616 Minuten ohne Gegentor

ManCity will sich den Einzug ins Viertelfinale heute jedenfalls nicht mehr nehmen lassen – auch wenn Star-Trainer Pep Guardiola seine Mannschaft warnt: „Im Rückspiel kann noch alles passieren. Es ist die Champions League und wir haben nicht 4:0, 5:0 oder 6:0 gewonnen.“ Die Engländer bauen aber heute wieder auf ihre Abwehrstärke: City ist in der Champions League seit 616 Minuten ohne Gegentreffer. Auf Rose und Gladbach wartet also heute eine ganz schwierige Aufgabe.