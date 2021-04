Historischer Moment in der Königsklasse

In der Champions League kommt es zum Generationenwechsel! Eine Ära zweier lebender Fußball-Legenden findet langsam ihr Ende.

Aufgepasst liebe Fußballfreunde! In der Königsklasse kommt es zu einem historischen Moment. Seit über einem Jahrzehnt verzaubern sie die Champions League mit glanzvollen Toren und magischen Momenten. In der aktuellen Saison war schon im Achtelfinale Schluss für zwei lebende Fußball-Legenden. Seit 2005 Jahren gehörten die beiden Fußballstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo mit ihren Vereinen stets dem Kreis der besten acht Mannschaften in der Champions League an. Sechzehn Jahre später könnte nun eine Ära abgelaufen sein.

Die Zukunft auf europas größter Fußball-Bühne gehört wohl den Haalands und Mbappés. Im Gegensatz zu den in die Jahre gekommenden Altstars sind die beiden jungen Ausnahmekönner mit Dortmund bzw. Manchester City im Viertelfinale und kämpfen noch um den großen Henkelpott.

Der norwegische Wunderknipser vom BVB ist am Dienstagabend im Duell gegen ManCity (ab 21 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) zu bewundern. PSG-Star Kylian Mbappé trifft in der Neuauflage des CL-Finales vom letzten Jahr auf die Bayern (Mittwoch ab 21 Uhr im sport24-LIVE-Ticker).