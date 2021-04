Kommt jetzt der große Fußball-Krach?

Die Champions-Leauge-Reform ist fix - jetzt droht die große Spaltung in Fußball-Europa.

Der Fußball steht vor einer Zerreiß-Probe. Nach der Absegnung des neuen Modus in der Königsklasse drohen zwölf Spitzenvereine - aus England Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea und Tottenham, aus Italien Juventus Turin, Inter Mailand und AC Milan sowie aus Spanien Real Madrid, der FC Barcelona und Atletico Madrid - mit dem Boykott der UEFA. Sie wollen sich zukünftig in einer eigenen "Super League" selbst vermarkten.

UEFA will Super-League-Spieler sperren

Die Stimmung in der europäischen Fußball-Union ist angespannt, man lässt sich von den Vereinen nicht erpressen und holt zum Gegenschlag aus: "Die Spieler, die in diesen Teams spielen, die vielleicht in einer geschlossenen Liga spielen, werden von der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft ausgeschlossen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Montag. Wann diese Drohungen umgesetzt werden, lässt der Slowene vorerst noch offen.

Super-League-Vertreter packt aus

Doch auch die Gegenseite, die sich auch den Unmut der Fans zuzieht, schießt Giftpfeile und hält am Plan fest. "Um ehrlich zu sein, waren sie nicht sehr besorgt über (negative) PR", sagte ein involvierter Funktionär gegenüber Sky News. Über die mögliche Sperre der Spieler für große Endrunden sei man bei den Topklubs sogar erfteut. "Sie mögen es nicht, ihr spielendes Vermögen für eine sehr geringe finanzielle Belohnung an Länder weiterzugeben", meinte er darauf angesprochen, dass man damit die Spieler für Großveranstaltungen nicht mehr abstellen müsste.

"Unsere zwölf Clubs stehen für Milliarden Fans auf der ganzen Welt und 99 europäische Titel. Wir haben uns in diesem kritischen Moment zusammengefunden, um den europäischen Wettbewerb zu verändern und das Spiel, das wir lieben, auf eine nachhaltige Basis für seine langfristige Zukunft zu stellen", schießt Juventus-Boss Andrea Agnelli in in einem Statement nach.