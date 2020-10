Kracher-Duell: ManUnited fordert PSG-Stars

Am 23. August musste sich Paris Saint-Germain dem FC Bayern im Finale der Champions League mit 0:1 geschlagen geben - heute () starten Superstar Neymar und Co. den nächsten Angriff in der Königsklasse. Zum Auftakt wartet mit dem Duell gegen Manchester United gleich ein Kracher. "Das wird ein ganz wichtiges Spiel", stellt Stürmer Moise Kean klar. Vor allem geht es für PSG auch um Revanche: 2018/19 scheiterten die Franzosen im Achtelfinale an den "Red Devils". Nach einem 2:0-Erfolg im Old Trafford setzte es zu Hause eine bittere 1:3-Pleite.

Brisantes Detail: Paris-Rekordtorschütze Edinson Cavani, der ablösefrei zu ManU wechselte, steht heute gegen seinen Ex-Klub vor seinem Debüt für die Engländer. Die Motivation dafür ist groß, denn Cavani verließ Paris Saint-Germain nach sieben Jahren nicht unbedingt im Guten.

Zuerst gab es Unstimmigkeiten bei einer möglichen Vertragsverlängerung, weshalb der Torjäger auch nicht am Champions-League-Finalturnier, bei dem die Franzosen erst im Finale am FC Bayern scheiterten, teilnahm. Außerdem war er mit seinem Einsatzminuten nicht zufrieden. Ob Cavani, der mit 200 Treffern in 301 Spielen PSG-Rekordtorschütze ist, heute bei seiner Rückkehr ins Parc des Princes spielen wird, ist offen. Er sagt allerdings: "Ich werde einen außergewöhnlichen Moment erleben, von dem niemand gedacht hat, dass er eintreten wird. Es wird ein unglaubliches Erlebnis werden, mit schönen Emotionen", so Cavani gegenüber "Téléfoot".

Aber auch ohne Cavani wartet ein Spektakel: ManU will die Superstars Neymar, Kylian Mbappé und Co. überraschen und mit einem Sieg in die Gruppenphase starten.