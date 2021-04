Lewandowski schließt Rückkehr in Paris aus

Bittere Nachricht für die Bayern: Robert Lewandowski wird auch in Paris fehlen.

Im Hinspiel gegen Paris fehlte Bayern-Goalgetter Lewandowski schmerzhaft. Der 32-jährige Pole, der heuer in 36 Pf lichtspielen satte 42 Tore erzielte, laboriert an einer Bänderverletzung im rechten Knie. Nun gab "Lewa" ein Update zu seinem Gesundheitszustand - und macht den Bayern-Fans im Hinblick auf das Retourspiel am Dienstag in Paris wenig Hoffnung.



"Nein, das ist immer noch zu früh. Ich mache alles, um wieder auf den Platz zu kommen. Allerdings erst, wenn ich mich wirklich gut fühle", so der Weltfußballer. Der Pole hadert: "Das ist kein gutes Gefühl, zu Hause zu sitzen."