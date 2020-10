Liverpool muss Hürde Ajax Amsterdam überwinden

"Das ist eine wirklich starke Gruppe. Alle Mannschaften versuchen, wirklich Fußball zu spielen", sagte Liverpool-Erfolgscoach Jürgen Klopp nach der Auslosung. Dennoch ist er mit seiner Mannschaft der große Favorit auf den Gruppensieg.

Mit Ajax Amsterdam wartet auf die "Reds" heute () allerdings gleich zum Auftakt eine schwierige Partie. Klopp: "Jeder weiß, wie gut Ajax vor zwei Jahren war und sie werden immer ein richtig gutes Team auf bauen." In der Liga feierte die Mannschaft von Erik ten Hag in fünf Spielen vier Siege und liegt auf Platz zwei. Der englische Meister ist gewarnt. Übrigens: Das letzte Duell gab es am 14. Dezember 1966 und endete mit einem 2:2-Remis.