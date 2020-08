Mega-Hit: Jetzt krachen Alaba & Co. auf Messi

Bayern gegen Barcelona -im Viertelfinale kommt es am Freitag zum Duell der Giganten.

Das Achtelfinale in der Champions League ist Geschichte, das Finalturnier in Lissabon steht vor der Türe. Ab sofort entscheidet nur ein Duell auf neutralem Boden über Aufstieg oder Aus. Auf einen Hit können sich die Fans ganz besonders freuen: Die Bayern krachen im Viertelfinale am Freitag, dem 14. August, auf Barcelona, ÖFB-Star David Alaba auf Lionel KMessi. es ist ein Duell zweier Champions-League-Giganten. Der deutsche Meister holte sich zwei mal den Titel in der Königsklasse (2001 und 2013), die Katalanen vier mal (2006, 2009,2011 und 2015).

Barça muss Saison retten - Bilanz spricht für Bayern

Barça muss in der Champions League heuer eine verpatzte Saison retten. In der Liga reichte es nur zum Vizemeister, im Cup scheiterte man schon im Viertelfinale an Bilbao. Die Bayern haben die Chance auf das Triple. in zehn direkten Duellen mit Barça gewannen die Münchner sechsmal bei nur zwei Pleiten.