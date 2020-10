Mission Titelverteidigung: Bayern im Hit gegen Atlético

Österreichs Superstar David Alaba und die Bayern legen heute gegen Atlético Madrid in der Champions League los.

ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) mit dem Kracher gegen Atlético Madrid in die neue Saison der Champions League. Mit einem 4:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld ist die Generalprobe dafür gelungen. "Wir müssen den Rhythmus halten und auch das nächste Spiel gewinnen", stellt Torjäger Robert Lewandowski klar und fügt hinzu: "Die Champions League ist immer etwas Besonderes, wir sind bereit für das Spiel."





Die Vorfreude auf die Partie ist riesengroß - allerdings auch der Respekt vor dem Gegner. "Es ist das erste Spiel, da weißt du nie, wie die Gegner international in der Champions League drauf sind. Es ist eine starke und auch unangenehme Mannschaft. Sie waren zu Recht in der letzten Saison in den K.-o.-Spielen noch mit dabei. Jeder kennt die Spieler, von daher kann man sich auf einen tollen Abend freuen", sagt Kapitän und Goalie Manuel Neuer.

Bayern feierten in sechs Duellen schon drei Siege

Die bisherige Statistik spricht jedenfalls für ÖFB-Superstar David Alaba und Co. In sechs Duellen mit Atlético konnten die Münchner drei Siege feiern, zudem gab es ein Remis und zwei Niederlagen (Torverhältnis 8:4).