PSG-Star Mbappé trägt Ribéry-Schuhe

Ein ganz besonders Schuhmodell trägt der teuerste Spieler aller Zeiten im großen Champions League Finale. Sie erinnern Mbappé an ein Jugend-Modell, das vor zwölf Jahren ausgerechnet ein Ex-Bayern-Star trug. „2008 haben meine Eltern ein Vierteljahr gespart, um mir die erste Version des ‚Pink Panther‘ zu kaufen, den der großartige Franck Ribéry trug! Jetzt trage ich sie im Champions-League-Finale. Gegen Manuel Neuer zu spielen, er ist einer der besten Torhüter des Fußballs, ist absolut ein Ansporn. Wir werden entschlossen spielen – und unser Spiel spielen. Hoffentlich gehen wir mit dem Pokal heim.“

In 2008, my parents saved up for a quarter to offer me the first edition of the Mercurial Pink Panther worn by the great @FranckRibery



Now in 2020 I will be wearing the new version at the Champions League final.



???????????????? @NikeFootball pic.twitter.com/AVy53NbKDl