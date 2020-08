Rapid droht Duell mit Schwab

Heute erfährt Rapid seinen Gegner in der Champions-League-Qualifikation.

Heute steigt die Auslosung für die 2. Quali-Runde der Königsklasse. Die Hütteldorfer sind gesetzt, damit bleiben drei mögliche Gegner: PAOK Saloniki, AZ Alkmaar (NED) oder Lok Zagreb (CRO).

Es könnte also zum unverhofft schnellen Wiedersehen mit Ex-Kapitän Stefan Schwab und PAOK kommen. Der 29-Jährige hat die Hütteldorfer im Sommer Richtung Saloniki verlassen. Zusätzliche Brisanz könnte die Partie durch den Fan-Skandal beim letzten Duell 2012 erhalten. Damals war Rapids Weiterkommen in der Europa-League-Quali von schweren Fanausschreitungen in Thessaloniki überschattet.

Ein weiterer extrem unangenehmer möglicher Gegner wäre AZ Alkmaar aus den Niederlanden. Als Drittes könnte man es mit Lok Zagreb zu tun bekommen, am Papier wären die Kroaten auf jeden Fall die leichteste Hürde am Weg Richtung Millionen-Liga.

In der zweiten und dritten Qualifikations-Runde wird der Aufsteiger in nur einem Duell ermittelt -das Heimrecht wird ausgelost.