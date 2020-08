Rapid kracht auf belgischen Vizemeister Gent

Das sind die möglichen Rapid-Gegner:

Dynamo Kiew:

Dynamo Kiew war lange Zeit das Aushängeschild des Fußballs in der Sowjetunion und später der unabhängigen Ukraine. 1961 durchbrach Dynamo erstmals die Dominanz der russischen Mannschaften, um sich den ersten von insgesamt 13 Meistertiteln in der UdSSR zu sichern - Rekord in der bis 1991 ausgetragenen Liga. Auf dem Weg zum zweiten Titel im Pokal der Pokalsieger 1986 eliminierte Dynamo Rapid Wien im Viertelfinale mit einem Gesamtscore von 9:2.

K.A.A. Gent:

Die "Buffalos" etablierten sich in den vergangenen Jahren als Top-Team in Belgien. Seit der ersten und bislang einzigen Meisterschaft im Jahr 2015 erreichten die Flamen stets das europäische Geschäft. Der Verein führt einen für europäische Vereine unüblichen Indianerkopf als Wappen, der erstmals die Fahne eines Fans im Jahr 1924 zierte. Dieser und der Schlachtruf "Buffalo! Buffalo!", der von den Rängen der Ghelamco Arena hallt, wurde durch einen Besuch des amerikanischen Barnum & Bailey Zirkus und den auftretenden Buffalo Bill inspiriert. Der Ausruf wurde in der Stadt so populär, dass eine Gruppe Studenten sogar den König 1913 damit begrüßten.

Benfica Lissabon:

Sicherlich das stärkste Team als möglicher CL-Quali-Gegner - Die Adler aus Lissabon mussten sich in der vergangenen Saison zwar dem FC Porto im Titelrennen geschlagen geben, der Rekordmeister aus der Hauptstadt zählt aber weiterhin zu einer der Top-Adressen außerhalb der fünf großen Ligen Europas. In den letzen 20 Spielzeiten waren die Hauptstädter nur dreimal nicht in den Top drei der Liga, 2009 landete der 37-fache portugiesische Meister letztmals nicht unter den ersten zwei. Durch die starken Leistungen in der Liga sind die Portugiesen naturgemäß Stammgäste in europäischen Bewerben, seit 2010 verpasste Benfica kein einziges Mal die Champions-League-Gruppenphase. 2013 und 2014 stand das Team aus Lissabon zweimal in Folge im Finale der Europa League, musste sich aber Chelsea bzw. Sevilla und dem Fluch von Bela Guttman, der nach seinem Abgang als Trainer 1962 dem Verein prophezeit hatte, 100 Jahre lang keinen europäischen Titel zu gewinnen, geschlagen geben.