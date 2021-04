Real-Bus von Liverpool-Fans attackiert

Der Mannschaftsbus von Real Madrid wurde unmittelbar vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Liverpool attackiert und beschädigt. Bilder und Videos auf Twitter zeigen, dass beim Bus der Spanier auf dem Weg zum Stadion an der Anfield Road eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen ist.

Englische Fans haben den Bus vermutlich mit Steinen oder Flaschen beworfen. Bilder und Videos zeigen, dass die äußere, getönte Schicht zerbrach - das dahinterliegende Glas hielt jedoch stand.

Das Rückspiel soll plangemäß um 21 Uhr starten (HIER im Sport24-LIVE-Ticker). Real hatte das Hinspiel in Madrid mit 3:1 für sich entschieden. Klopp & Co. brauchen demnach mindestens zwei Tore um noch das CL-Halbfinale zu erreichen.

Liverpool fans greet the Real Madrid bus ahead of the match pic.twitter.com/9m64dvSz3K