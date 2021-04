Real hat gegen Chelsea Rechnung offen

Real Madrid will nach 2018 wieder ins Finale, doch Chelsea ist gegen die Spanier unbesiegt.

745 Millionen gegen 779 Millionen Euro, Madrid gegen London, Zinedine Zidane gegen Thomas Tuchel - Real gegen Chelsea ist auf allen Ebenen ein Duell der Superlative. Kaum zu glauben, dass heute das erste Duell seit 23 Jahren steigt. Die Partie ab 21 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker!

Chelsea schnappte Real schon zwei Titel weg

Nach so langer Zeit hat Real jedoch noch offene Rechnungen zu begleichen. Denn ein Ausflug in die Geschichtsbücher zeigt: Die "Königlichen" haben noch nie gegen Chelsea gewonnen - und das hatte Folgen. 1998 setzte sich Chelsea im UEFA- Superpokal mit 1:0 durch. Auch 27 Jahre zuvor schnappten die "Blues" Real einen Titel weg. 1971 kam es im Finale des Pokals der Pokalsieger zum Showdown. Nach 1:1 gab es ein Rückspiel, wo sich Chelsea mit 2:1 seinen ersten europäischen Titel krallte.

Zidane: "Ziehen an einem Strang"

Seither wuchs der Trophäenschrank bei beiden weiter an. Real wurde zum Champions-League-Rekordsieger und bejubelte 2018 den 13. Henkelpott. Chelseas bislang einziger Coup in der Königsliga gelang 2012. Klar ist: Bei beiden Teams ist der Erfolgshunger groß. "Wir ziehen alle an einem Strang, das tut die Mannschaft immer und sie will immer mehr", tönt Real-Coach Zidane.

Und die Engländer? "Wir haben ein großartiges Team, alle strotzen vor Zuversicht", sagt Christian Pulisic. Und verspricht: "Wir werden alles reinhauen und versuchen, das Ding zu gewinnen."