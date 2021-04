Real ohne Carvajal im CL-Rückspiel

Pechvogel Dani Carvajal muss nach seinem jüngsten Comeback schon wieder aussetzen.

Real Madrid muss am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League bei Chelsea auf den spanischen Teamspieler Dani Carvajal verzichten. Der 29-jährige Rechtsverteidiger habe sich am rechten Bein eine Muskelverletzung zugezogen, teilte Real am Donnerstag mit. Zur mutmaßlichen Ausfalls-Dauer machte der Club keine Angaben. Spanische Medien berichteten von mindestens drei Wochen Pause.

Damit wäre Carvajal frühestens im Königsklassen-Finale am 29. Mai einsetzbar. Der Abwehrspieler konnte in dieser Saison wegen vier Verletzungen nur 15 Spiele bestreiten, davon lediglich sechs in Serie. Die neue Verletzung zog er sich drei Spiele nach seinem jüngsten Comeback zu.