Ronaldo sorgt mit Posting für Wirbel

Zwei Wochen nach positivem Corona-Test offensichtlich noch kein negativer Befund für Ronaldo.

Superstar Cristiano Ronaldo steht nach seiner Coronavirus-Infektion nicht im Kader von Juventus Turin im Heimspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. Der italienische Fußball-Meister veröffentlichte wenige Stunden vor der Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) sein Aufgebot unter anderem via Twitter. Offensichtlich blieb der erhoffte Negativbefund aus, selbst wenn Ronaldo via Instagram am Mittwoch verkündete: "Fühle mich gut und gesund."

Ronaldo sorgte am Mittwoch jedoch mit einem Kommentar unter seinem eigenen Instagram-Beitrag für Aufregung. Darin bezeichnete der 35-jährige Portugiese, der im sozialen Netzwerk mehr als 240 Millionen Abonnenten hat, PCR-Tests als "Bullshit". Das Posting wurde später gelöscht, entsprechende Screenshots dokumentieren es aber. Laut Angaben des portugiesischen TV-Senders TVI soll Ronaldo mittlerweile 18 positive Tests auf den Coronavirus abgegeben haben.

Kein Duell Messi - Ronaldo

Zum Zusammentreffen mit dem anderen großen Fußball-Superstar, Lionel Messi vom FC Barcelona, kommt es im zweiten Gruppenspiel beider Mannschaften daher nicht. Es wäre das erste Duell von Messi und Ronaldo gewesen, seit Ronaldo im Sommer 2018 von Real Madrid zu Juventus gewechselt ist. Juventus und Barcelona hatten in Gruppe G jeweils ihr Auftaktspiel gewonnen.

Nach den Corona-Regularien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) muss von dem Spieler bis spätestens 24 Stunden vor Anpfiff ein negativer Test vorliegen, damit er eingesetzt werden kann. Bei Ronaldo war am 13. Oktober während eines Aufenthalts bei der portugiesischen Nationalmannschaft eine Corona-Infektion festgestellt worden. Seitdem befindet sich der Stürmerstar in Isolation und verpasste bereits zwei Ligaspiele und den Auftakt der Königsklasse auswärts bei Dynamo Kiew (2:0).