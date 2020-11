Salzburg-Fans gedenken Wien-Opfern

Beim CL-Kracher Salzburg gegen Bayern sind die Gedanken der Fans bei den Opfern des Wien-Terrors.

Nach der fürchterlichen Terror-Attacke in Wien schwebt ein großer Trauerschleier über Österreichs Hauptstadt. Auch in Salzburg sind die Gedanken der "Bullen"vor dem Champions League-Duell mit dem FC Bayern München bei den zahlreichen Opfern dieser Gräueltat. Noch vor Anpfiff der Kracher-Partie ließ Salzburg via Twitter und Facebook verlauten, dass "aufgrund der schrecklichen Geschehnisse" auf eine Lichtshow beim Einlaufen der Spieler, Tor-Musik sowie auf Moderationen des Stadionsprechers verzichtet wird.

Doch auch die Fans der Mozartstädter zeigen ihr Mitgefühl gegenüber den schrecklichen Ereignissen in Wien. An einer der seitlichen Tribünen wurde ein weißes Spruchband mit der Aufschrift "Pray for Vienna" angebracht.

Vor dem Spiel wird eine Schweigeminute in Gedenken an die Verstorbenen gehalten, die Spieler beider Teams werden mit Trauerflor auflaufen.